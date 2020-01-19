وزيرة الثقافة تعلن اسم "سمير سيف" رئيسًا للدورة 23 للمهرجان القومي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اسم المخرج الراحل الدكتور "سمير سيف" رئيسًا للدورة 23 من المهرجان القومي للسينما، عرفانًا بما بذله من جهد وإخلاص.

وأشارت عبدالدايم إلى أن لمسة الوفاء التي تقدمها الثقافة المصرية لاسم الراحل، تأتي تقديرًا لأعماله المتميزة وإنجازاته في الحياة الثقافية والفنية التي ساهمت في تشكيل وجدان الأمة.

وأكدت عبدالدايم أن الوطن سيظل يذكر أبنائه المبدعين الذين شاركوا في صنع جزء من تاريخ قواه الناعمة.

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جاء ذلك خلال احتفالية تأبين الراحل سمير سيف التي أقامها المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بمركز الإبداع، اليوم الأحد، وبحضور أسرته ومجموعة من الفنانين والسينمائيين وتلاميذه.

وأهدت وزيرة الثقافة شهادة تقدير لاسم الراحل وتسلمها نجله "داني" الذي ألقى كلمة توجه خلالها بالشكر لوزارة الثقافة على تكريم اسم والده مستعرضًا جزء من سيرته الذاتية.

كما روى العديد من النجوم والسينمائيين بعض ذكرياتهم الإنسانية والعملية مع الراحل منهم الفنانات ليلى علوي، وإلهام شاهين، ومديري التصوير سمير فرج، ومحسن أحمد وغيرهم.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي، استعرض أهم أعمال سيف، وتم إهداء الحضور كتيب تناول مسيرته الفنية، أعده حسين عبداللطيف، بالإضافة إلى عرض فيلم "المولد".