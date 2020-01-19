مصرع شابين انهارت عليهما مخلفات حفر بئر صرف صحي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى شابين من أسرة واحدة مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار مخلفات حفر بئر صرف صحي عليهما بقرية الحاجر دائرة مركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة بانهيار بيارة صرف صحي على شابين.

Advertisements

وتبين من تحريات الرائد كريم علام، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلتة، أنه أثناء قيام "على أحمد صابر 17 عاما، وعلاء خالد صابر 19 عاما"، أبناء عمومة، بحفر بئر صرف صحي بعمق حوالي 4 أمتار انهارت عليهما الأتربة والرمال ما نتج عنه وفاتهما.

وتكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج تحت إشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة جهودها لانتشال جثتي الشابين.

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.