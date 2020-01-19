​بيت الزكاة المصري: تيسير حالات زواج وإعانات شهرية لأبناء الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن "بيت الزكاة والصدقات المصري" التابع للأزهر الشريف، استكمال دعمه للمناطق النائية، بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع وزارة التضامن وديوان المحافظة، ضمن "مبادرة فرصة".

وأوضح بيت الزكاة في بيان له اليوم الأحد، أنه قدم الدعم لعشر حالات تيسير زواج، وحالتين من متضرري حرائق المنازل بتقديم بعض الأثاث ومستلزمات البيت، فضلًا عن دعم 143 أسرة من خلال إعانات شهرية، و 6 كراسي كهربائية متحركة، لإعانة متحدي الإعاقة على التحرك بيسر.

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ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص بيت الزكاة والصدقات المصري على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا، ودعمًا للمبادرات التي تعمل على رفع معاناة الفقراء وتيسير حياة كريمة لهم.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من شيخ الأزهر، بهدف إنفاق أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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