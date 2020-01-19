ميركل تعلن نجاح مؤتمر برلين: حققنا هدف تجنب الحل العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، نجاح مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، إن الهدف من المؤتمر كان أن يتحدث كل الأطراف أصحاب الصلة بالصراع بصوت واحد، مشيرة إلى أنه فقط عندئذ يمكن لأطراف الصراع أن يفهموا أنه من غير الممكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وتابعت: "تم تحقيق هذا الهدف".

وأوضحت المستشارة الألمانية، أن طرفي الصراع وهما المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، لم يكونا جزءًا من المؤتمر، وذكرت أنهما كانا موجودين في برلين، وتم إخطارهما كل على حدة بسير المحادثات.

من جانبه، أعرب غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص لليبيا، عن رضاه عن المؤتمر وقال: "كان يومًا عظيمًا لإعطائنا دفعة".