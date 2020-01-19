مقتل 76 وإصابة 81 في استهداف معسكر تدريب للجيش اليمني بالصواريخ

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد 19 جانفي 2020، مقتل وإصابة 157 عسكريا بقصف صاروخي يتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بشنه على معسكر تدريبي في محافظة مأرب غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر" عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، قوله إن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على محافظة مأرب واستهدف المصلّين في أحد معسكرات التدريب أسفر عن استشهاد 76 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ووحدات أخرى ومدنيين".