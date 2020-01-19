إصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة ثلاثة مدنيين بإنفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نقل شرقي العاصمة بغداد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة تقل مواطنين ضمن طريق قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد انفجرت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".
وأضاف أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج.
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