رئيس وزراء بريطانيا: لن يكون هناك تطبيع علاقات بين روسيا وبريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك تطبيع علاقات بين روسيا وبريطانيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة روسيا اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية أن جونسون طالب بوتين

- خلال اجتماعهما اليوم في برلين على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا - بضرورة أن تكف موسكو عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تسببها لبريطانيا ومواطنيها وحلفائها.



وأضافت روسيا اليوم أن جونسون لم يتطرق إلى أية تفاصيل أخرى تتعلق بما يقصده من الأنشطة الروسية التي تنطوى على زعزعة الاستقرار.

وكان البيان الصادر في وقت سابق اليوم عن الكرملين بشأن اجتماع بوتين وجونسون قد أعلن أن هذا الاجتماع تناول بحث المشاكل الثنائية والدولية بما في ذلك عملية السلام في ليبيا.