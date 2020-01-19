وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساءاليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التي تنطلق أعمالها، يوم غد الإثنين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الرئيس الغزواني سيحضر في لندن أول قمة من نوعها حول الاستثمار
وترمي قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والقارة الإفريقية على ضوء الخروج المرتقب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق باستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة السمراء من جهة والاستفادة من القدرات التكنولوجية والاقتصادية التي تتوفر عليها بريطانيا من جهة ثانية.
وشهدت العلاقات بين موريتانيا وبريطانيا تطورا مطردا خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد دخول شركة (بي بي) النفطية البريطانية في مجال استغلال الغاز في موريتانيا والسنغال عبر حقل أحميم الواقع على الحدود البحرين للبلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتاني يصل إلى لندن للمشاركة في القمة الإفريقية البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.