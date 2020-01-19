السعودية تعلن دعمها الكامل لسيادة قبرص

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله لنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، دعم السعودية الكامل لسيادة جمهورية قبرص وفقا لقناة روسيا اليوم. وخلال اللقاء، بحث بن فرحان وخريستودوليديس العلاقات الثنائية بين بلديهما ومستجدات الوضع على الساحة الدولية. ووصف بن فرحان السعودية وقبرص بـ"البلدين الصديقين"، منوها بعمق العلاقات بينهما وحرص المملكة على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات. بـ"البلدين الصديقين"، منوها بعمق العلاقات بينهما وحرص المملكة على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات. وأضاف أن "المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها. هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها. كما دعا كافة الأطراف المنخرطة في القضية القبرصية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيرا إلى أن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

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