بوتين يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قضايا العلاقات الثنائية، والدولية، بما في ذلك تسوية الوضع في ليبيا وفقاً لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
وأفاد المكتب الصحفي لقصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، في بيان نقلته اليوم الأحد وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأن ذلك جاء خلال اجتماع جمع بوتين وجونسون وأورسولا خلال استراحة من المحادثات التي استضافتها برلين حول ليبيا.
وتنعقد في برلين اليوم قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة في تثبيت الهدنة بطرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
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