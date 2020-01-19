كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف" يعلن تفاصيل الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الأحد، إن "الوثيقة المتفق عليها في مؤتمر برلين مفصلة، وتتضمن الأحكام الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا".

وصرح وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية: "نتيجة لذلك، تم الاتفاق على وثيقة مفصلة إلى حد ما، والتي تحتوي على توصيات ومقترحات حول كيفية التغلب على الأزمة الليبية الحالية، المستند مقسم إلى فصول هناك قسم حول الجهود الأمنية، بما في ذلك الحاجة إلى محاولة وقف دائم لإطلاق النار ".