كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبون: الجزائر مستعدة لاستقبال حوار بين الفرقاء الليبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الجزائر، مساء اليوم الأحد، أنها مستعدة لاستقبال حوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

هذا وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب أمام مؤتمر برلين، على أن بلاده بذلت جهودا كثيراً على كل المستويات لحل الأزمة الليبية، والتي زاد من تعقيدها التدخلات السلبية لبعض الأطراف"، مشددا على أن "التنافس الدولي حول القضية الليبية يبقي الوضع على حاله"، مضيفاً "تحرص الجزائر على بقاء مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين".