كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي: إيطاليا شكلت لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تم "تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين، فلنحافظ على هذا الزخم".

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، في تغريدة أخرى، أن "بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، ويجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".

ولفت كونتي، إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية؛ لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "هناك احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام هناك، في إطار التحضر لمؤتمر برلين الذي انعقد اليوم".

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وتكرر هذا التصريح على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في لقاء مع صحيفة شبيغل الألمانية، والذي أكد فيه على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب هذا الدور، من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ومساعدة الجيش أيضا.