كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" تكشف عن نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وصرحت ميركل: بأن "المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل، ولا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد، ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.

وأضافت: إن هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا، وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.

وأعلنت المستشارة الألمانية أن "اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل"، موضحة أنه "تم الاتفاق على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".

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