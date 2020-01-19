كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" تكشف عن نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي نتائج مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وصرحت ميركل: بأن "المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل، ولا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد، ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.
وأضافت: إن هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا، وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.
وأعلنت المستشارة الألمانية أن "اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل"، موضحة أنه "تم الاتفاق على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".
هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.