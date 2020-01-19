ماس: اتفقنا على إقامة لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مساء اليوم الأحد، "اتفقنا على إقامة لجنة متابعة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنهم متفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، ومتفقون على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وعدم دعم الأطراف المتنازعة

وقالت المستشارة الألمانية: إن "هدفنا الأبرز الإبقاء على وقف إطلاق النار، ويجب سحب الأسلحة المرسلة إلى ليبيا، والكل التزم بعدم توريد الأسلحة".

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هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.