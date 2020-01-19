أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || "ماعت" تطلق حملة حقوقية لرصد حالة حقوق الإنسان في تركيا

تشهد تركيا هبوطاً سريعاً في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الإنقلاب في 15 يوليو 2016، تمارس السلطات التركية قمعاً شديداً ضد المعارضين الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لإرتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || البريطانيون سيظلون يدفعون من أموالهم لحراسة هاري وميجان

ما زالت صفقة ميجان ماركل والأمير هاري التي يطلق عليها "Megxit"مع الملكة تترك الأسئلة دون إجابات. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تعهد دولي في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية

تعهد جميع المشاركون في مؤتمر برلين، مساء اليوم الأحد، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وجاء ذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر المقام في العاصمة الألمانية (برلين).

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