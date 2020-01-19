كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غوتيريش" يعلن عن اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة إرساء السلام بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، عن اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة جهود إرساء السلام في ليبيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن "الأطراف الليبية تتجه نحو الانخراط في عملية سياسية قريبا، وطالبنا بالكف عن كل ما يؤجج النزاع"، موضحاً أنه "لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً".
هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.
وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.