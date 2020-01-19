كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غوتيريش" يعلن عن اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة إرساء السلام بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأحد، عن اجتماع بعد أسبوعين لمتابعة جهود إرساء السلام في ليبيا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن "الأطراف الليبية تتجه نحو الانخراط في عملية سياسية قريبا، وطالبنا بالكف عن كل ما يؤجج النزاع"، موضحاً أنه "لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً".