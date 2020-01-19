كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعهد دولي في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد جميع المشاركون في مؤتمر برلين، مساء اليوم الأحد، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وجاء ذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر المقام في العاصمة الألمانية (برلين).

وأكد الإعلان على أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، موضحاً أن في ليبيا أرضاً خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

كما رحب الإعلان الختامي للمؤتمر بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

ودعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب، وتعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970.

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