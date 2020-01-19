كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يفرض شرطًا على بوتين لتطبيع العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، بأن "تطبيع العلاقات الثنائية مع روسيا يتوقف على وقف موسكو لأنشطتها المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد الأوضاع الأمنية بالبلاد".

وأوضحت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية: أن "جونسون اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية؛ حيث ناقشا معاً ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران".

وأضافت متحدثة مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان: "كان واضحاً فيما يتعلق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن واقعة سالزبري، التي كانت استخداما طائشا لسلاح كيماوي ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة، وقال إن هجوما من هذا النوع يجب ألا يتكرر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني يشير إلى هجوم بمادة كيماوية في عام 2018، على عميل مزدوج روسي سابق في مدينة سالزبري يدعى سيرغي سكريبال، والذي ألقت فيه الحكومة البريطانية بالمسؤولية على المخابرات العسكرية الروسية.

وتابعت المتحدثة: "قال جونسون إن أي تطبيع للعلاقات الثنائية لن يحدث قبل أن تكف روسيا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا وتقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي".

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وصدرت مذكرة توقيف بحق روسيين يشتبه بتنفيذهما الهجوم، واعتبرا على صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية، لكن موسكو لا تزال ترفض هذه الاتهامات.