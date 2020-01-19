كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط: لا يمكن الدعوة لتسوية شاملة بليبيا قبل وقف التدخلات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، بأنه "لا يمكن الدعوة لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، قبل وقف التدخلات العسكرية الخارجية المفضوحة في الأراضي الليبية".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كملته أمام مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية اليوم، إنه لا يمكن نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا دون التوصل لمعالجة جذرية لمشكلة الميلشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، موضحاً أنه "لا يمكن لوقف إطلاق النار أن ينجح ويظل نافذًا بغض النظر ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته، دون التوصل إلى معالجة مبكرة وجذرية لمشكلة الميلشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل خارج إطار سلطة الدولة".

ولفت أبو الغيط، إلى أن استمرار وجود مثل هذه الجماعات يمثل تهديدًا لديمومة مسار وقف إطلاق النار، وللعملية السياسية التي يجب أن تكون مكملة وحاضنة له، معرباً عن "رفض الجامعة العربية لكل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج، والاستعانة بالمرتزقة الأجانب، والتي لم تؤد سوى إلى تأجيج الصراع وتعقيد المشهد الأمني على الأرض".

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