كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون من قمة برلين: أتمنى لهاري وميجان التوفيق في حياتهم المستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن البلاد بأكملها تتمنى لدوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل التوفيق في المستقبل بعد تنازلهما عن الواجبات الملكية.

وقال جونسون، متحدثًا لفترة قصيرة للصحفيين في قمة في برلين حول ليبيا، إنه واثق من أن العائلة المالكة ستجد طريقًا صحيحًا للأمير هاري وميجان، مضيفًا: "أعتقد أن البلاد بأكملها تريد السعادة لهما وتتمنى لهم التوفيق في المستقبل."

الترتيبات الجديدة للانفصال، التي ستبدأ في الربيع، تعني أن الزوجين لن يعودا يستخدمان لقب صاحب السمو الملكي ولن يمثلوا الملكة رسميًا.

كما لن يتلقى الدوق والدوقة أي أموال عامة للرسوم الملكية، ويعتزمان سداد 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب المستخدمة في تجديد منزلهما.

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ونشرت الملكة إليزابيث بيانها قالت فيه: "بعد عدة أشهر من المحادثات والمناقشات الأكثر حداثة، أنا مسرورة لأننا معًا وجدنا طريقًا بناءً وداعمًا للمضي قدمًا لحفيدي وعائلته، سيظل ميجان وأرشي دائمًا من أفراد عائلتي ".

وفي خطوة تاريخية، أقرت الملكة بتسليط الضوء الإعلامي القاسي الذي حلق فوق الثنائي: "أنا أدرك التحديات التي واجهوها نتيجة للتدقيق الشديد على مدار العامين الماضيين وأؤيد رغبتهم في حياة أكثر استقلالية".

كما أعربت إليزابيث عن امتنانها للعمل الشاق الذي حققه الزوجان، وأثنت على ميجان بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الحياة الملكية قائلة: "أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد، الكومنولث وما وراءه، وأنا فخورة بشكل خاص بكيفية أن ميجان أصبحت بسرعة واحدة من الأسرة،" وكتبت: "تأمل أسرتي بأكملها أن يسمح اتفاق اليوم لهم بالبدء في بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية."

كما أعرب بيان من الطرف الآخر عن امتنانه: "إن دوق ودوقة ساسكس ممتنون لجلالة الملكة والأسرة الملكية على دعمهما المستمر أثناء شروعهما في الفصل التالي من حياتهما".