قمة برلين.. اتفاق على تفعيل حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم “التدخل”

بعد ساعات من انطلاق قمة برلين حول الأزمة الليبية، أعلنت الدول الأطراف توصلها لأول اتفاق.

وقالت رئاسة القمة، حسب ما نقلته وكالات الأنباء، اليوم الأحد، إن المشاركين اتفقوا على ضرورة احترام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، والالتزام بعدم التدخل في النزاع.

ويعقد قادة الدول الرئيسية المشاركة في النزاع الليبي قمة في برلين، لمحاولة إطلاق عملية السلام مجددا وتجنب حرب أهلية تحول هذا البلد إلى “سوريا ثانية”.

وتهدف هذه القمة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة وتفتتح، هو وضع حد للتدخلات الأجنبية في هذه الدولة التي تغذي النزاع فيها عوامل عديدة من الشهية لمواردها النفطية إلى الخصومات السياسية الإقليمية وصراع النفوذ.

يشار إلى أن المغرب، عبر أمس السبت، عن طريق خارجيته، عن اندهاشه من عدم دعوته لقمة برلين، رغم الدور الذي لعبه بين أطراف النزاع لإخراج اتفاق الصخيرات.