ليفربول يهزم اليونايتد بثنائية ويعزز صدارته لـ”البريمرليغ”

واصل نادي ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب مساء اليوم الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الأسبوع الـ23.

وافتتح المدافع الهولندي ڤيرجل ڤان ديك حصة التسجيل لأصحاب الأرض، بعد مرور 14 دقيقة على ضربة بداية المباراة التي احتضنها ملعب “أنفيلد”، منهيا الفصل الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وبينما كانت المواجهة تسير نحو نهايتها بفوز ليفربول بهدف مقابل لاشيء، أضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لـ”الريدز” في الوقت البديل، قبل أن تعلن صافرة الحكم كريغ باوسون عن نهاية اللقاء بفوز المضيف بثنائية نظيفة.

وعزز ليفربول عقب هذا الانتصار، تصدره لجدول الترتيب رافعا رصيده إلى النقطة 64، مع مباراة ناقصة، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، بينما تجمدت نقاط مانشستر يونايتد عند النقطة 34 في المركز الخامس.