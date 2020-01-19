دراسة تكشف كيف يساعد "الأفوكادو" في خسارة الوزن

الأحد 19 يناير 2020

ثمرة الأفوكادو

يخشى كثيرون من فاكهة الأفوكادو، لأنها ترتبط بالدهون في نظرهم، لكن الخبراء يحثون على تناول هذه الثمرة، نظرا لمساعدتها في خسارة الوزن الزائد والوقاية من عدة اضطرابات صحية.



وبحسب موقع "ستاندرد ميديا"، فإن فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لأنها طبيعية ومفيدة، بخلاف الدهون الأخرى المشبعة أو ما يجري تناوله في الأطعمة المقلية.

ومن أولى فوائد ثمرة الأفوكادو، أنها تساعد على التحكم في الشهية، وتحافظ على الشعور بالشبع لدى الإنسان لمدة تقارب خمس ساعات، ولذلك، يستحب أن يبدأ الإنسان نهاره بفطور من الأفوكادو وشطيرة الخبز "التوست".

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ويقول الخبراء إن الأفوكادو يؤدي هذا الدور، لأن الدهون والألياف تعمل على إبطاء عملية الهضم، وهو ما يعني تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم.

وفي حال كنت ممن يمارسون الرياضة، فمن الأفضل أن تتناول الأفوكادو عوض اللجوء إلى المكملات الغذائية حتى تحصل الطاقة من خلال مواد مثل الكرياتين والكافيين وحمض النتريك.

وكشفت بحوث طبية سابقة أن فاكهة الأفوكادو تحفز الطاقة في جسم الإنسان، على غرار ما تفعل المكملات الغذائية، وتبعا لذلك، فإن الثمرة قد تكون بديلا عن حبوب المكملات.

أما الفائدة الثالثة للأفوكادو فهي أنها تحمي من الشيخوخة وتقي من عدة أمراض أخرى، وذلك من خلال محاربة ما يعرف بـ"الشوارد الحرة" في جسم الإنسان.

والشوارد الحرة عبارة عن جزيئات مدمرة من الأكسجين تقوم بإثارة عدة تفاعلات في الجسم، فضلا عن تدمير الخلايا والحمض النووي، لكن الأفوكادو يجعل الخلايا أكثر مقاومة للشوارد.