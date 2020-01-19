انخفاض غير مسبوق للجنية السوداني أمام الدولار

الأحد 19 يناير 2020

صورة ارشيفية

انخفضت قيمة الجنيه السوداني، اليوم الأحد، إلى مستوى غير مسبوق، في السوق السوداء للعملات الأجنبية، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب العملة المحلية، حيث تبع ارتفاع الدولار تصاعد جنوني في أسعار السلع الغذائية.

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ويشهد سوق العملات في السوق الموازي -السوق السوداء- اضطرابات متواصلة وصعودًا وهبوطًا حادين في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني.

وبلغ الدولار في السوق الموازي 100 جنيه لأول مرة، اليوم الأحد، بحسب متعاملين، وقالوا إن الدولار الأمريكي وصل حاجز 100 جنيه كأعلى سعره يسجله في تاريخ البلاد.

وتبع هبوط قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ارتفاعًا حادًا في السلع الغذائية الرئيسة، فيما ارتفعت أسعار السكر والزيوت واللحوم بشقيها ”البيضاء والحمراء“، إلى جانب الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء.