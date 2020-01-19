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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الزعتر: الجنوبيون وضعوا لانفسهم ثقلا لا يمكن تجاهله والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
اشاد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر بالدور الذي لعبه الجنوبيون في محاربة الحوثيين وبمحورية قضيتهم الجنوبية.
وقال الزعتر في تغريدة له على تويتر :القضية الجنوبية محورية ومهمة استطاعت أن تعمل على تغيير خارطة وميزان القوة في الداخل اليمني.
واضاف : استطاع أبناء الجنوب من خلال كسر وتحطيم المشروع الإيراني في المحافظات الجنوبية أن يضعوا لأنفسهم ثقلا وأهمية لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيره.
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