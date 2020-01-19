اخبار العالم

خالد الزعتر: الجنوبيون وضعوا لانفسهم ثقلا لا يمكن تجاهله

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الزعتر: الجنوبيون وضعوا لانفسهم ثقلا لا يمكن تجاهله والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020

اشاد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر بالدور الذي لعبه الجنوبيون في محاربة الحوثيين وبمحورية قضيتهم الجنوبية.

 

Advertisements

وقال الزعتر في تغريدة له على تويتر  :القضية الجنوبية محورية ومهمة استطاعت أن تعمل على تغيير خارطة وميزان القوة في الداخل اليمني.

 

واضاف : استطاع أبناء الجنوب من خلال كسر وتحطيم المشروع الإيراني في المحافظات الجنوبية أن يضعوا لأنفسهم ثقلا وأهمية لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الزعتر: الجنوبيون وضعوا لانفسهم ثقلا لا يمكن تجاهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا