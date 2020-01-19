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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعرض احتضان بلاده حوار للفرقاء الليبيين والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
عبد المجيد تبون
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، استعداد بلاده لاحتضان حوار بين كافة الفرقاء الليبيين، بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة؛ كونها تحافظ على مسافة واحدة بين كافة الأطراف.
وقال في كلمة أمام مؤتمر برلين حول ليبيا، إن ”الجزائر مستعدة لإيواء الحوار بين أشقائها الليبيين“ وإنها ”حريصة على البقاء على مسافة واحدة بين كافة الفرقاء، ولا تدخر أي جهد في تقريب وجهات النظر فيما بينهم ومد جسور التواصل بينهم“.
ودعا تبون المشاركين في المؤتمر إلى ”وضع خريطة طريق للأزمة ملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة، والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح ودعوتها للعودة إلى طاولة المفاوضات“، بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري الرسمي.
وسبق للجزائر أن رعت وساطة غير رسمية بين الفرقاء الليبيين عام 2015، قبل توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب الذي يُعرف بـ“الاتفاق السياسي“.
واستقبلت الخارجية الجزائرية بشكل دوري ممثلي أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، كما استقبلت عدة مرات المبعوث الأممي الى البلاد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
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