إيطاليا تعلن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الأحد، تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين.

وقال كونتي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخيرًا، تم تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، فلنحافظ على هذا الزخم".

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وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، مضيفًا: "يجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".

وأشار إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية، لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

وقال كونتي الجمعة الماضية، بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن هناك احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام هناك، في إطار التحضر لمؤتمر برلين الذي انعقد اليوم.

وتكرر هذا التصريح على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في لقاء مع صحيفة شبيغل الألمانية، والذي أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب هذا الدور، من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ومساعدة الجيش أيضا. واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في المؤتمر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.