شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل»: «قمة برلين» لم تبحث أي عقوبات والان نبدء بالتفاصيل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين إمكانية فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، إن جانبي الصراع في ليبيا تعهدا بمحاولة التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة في هذا البلد.