شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل»: «قمة برلين» لم تبحث أي عقوبات والان نبدء بالتفاصيل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين إمكانية فرض عقوبات في حالة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، إن جانبي الصراع في ليبيا تعهدا بمحاولة التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة في هذا البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر «ميركل»: «قمة برلين» لم تبحث أي عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.