افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم قطع الطريق المؤدي الى منفذ مهران الحدودي مع ايران. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا طريق كوت-بدرة المؤدي الى منفذ مهران الحدودي مع ايران، امام حركة سير العجلات". واضاف ان "قطع الطريق تم بواسطة الاطارات المحروقة".

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