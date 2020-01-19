اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، الأحد، بإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نقل شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا تقل مواطنين ضمن طريق قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد انفجرت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".
وأضاف ان "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".
وأضاف ان "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".
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