اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا تقل مواطنين ضمن طريق قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد انفجرت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".

