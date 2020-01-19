انت الان تتابع جونسون لبوتين: لا تطبيع للعلاقات قبل توقف روسيا عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد بأن تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين مرهون بتوقف روسيا عن ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار“ والتي تهدد الأوضاع الأمنية.
وقالت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون اجتمع مع بوتين على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين حيث ناقشا ضرورة معالجة القضايا الأمنية في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.
وأضافت المتحدثة في بيان ”كان واضحا فيما يتعلق بعدم حدوث تغيير في موقف بريطانيا بشأن (واقعة) سالزبري والتي كانت استخداما طائشا لسلاح كيماوي ومحاولة سافرة لقتل أناس أبرياء على أرض المملكة المتحدة. وقال إن هجوما من هذا النوع يجب ألا يتكرر“.
وكان يشير إلى هجوم بمادة كيماوية في عام 2018 على عميل مزدوج سابق روسي في مدينة سالزبري والذي ألقت فيه الحكومة البريطانية بالمسؤولية على المخابرات العسكرية الروسية.
وتابعت ”قال رئيس الوزراء إن أي تطبيع للعلاقات الثنائية لن يحدث قبل أن تكف روسيا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا وتقوض سلامة مواطنينا وأمننا الجماعي“.
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