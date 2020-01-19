شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف: الوثيقة المتفق عليها تضمن وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الوثيقة الي اتفق عليها بين أطراف النزاع بمؤتمر برلين، مفصلة ومتفق عليها وتتضمن الأحكام الخاصة لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، مشيراً إلي حرص بلاده على ضرورة حضور رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج" وقائد الجيش الوطني الليبي المشير "خليفة حفتر" لحضور المؤتمر.



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