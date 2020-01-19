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الربيعة يستعرض جهود المملكة الإنسانية مع غراف

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الربيعة يستعرض جهود المملكة الإنسانية مع غراف
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - لندن

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أمس، الدور الذي تقوم به المملكة لتقديم برامج صحية للدول المحتاجة، خلال لقائه مع مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية بيتر غراف،على هامش اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني في جمهورية السودان المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

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وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وإمكانية التعاون بين الجانبين لتنفيذ مشاريع وبرامج طبية للشعب السوداني الشقيق.

وأشاد بيتر غراف بالجهود الإنسانية السعودية والدور المهم الذي تؤديه بالشراكة مع المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تخفيف معاناة كثير من الشعوب في العالم.

والتقى الربيعة أمس مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وبحث مستجدات البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة.


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