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3400 سلة غذائية سعودية في اليمن والصومال وباكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وزعت السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3400 سلة غذائية في اليمن والصومال وباكستان.

وقدم المركز 900 سلة غذائية للنازحين داخليا والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة، استفاد منها 6,300 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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وشمل التوزيع مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين، في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وسلم المركز أمس شاحنة تحمل أجهزة طبية، وكذلك جهاز كيمياء حديث لهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز، وقدمت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم المستمر للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية للمركز تعكس العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين المملكة واليمن.

على الصعيد نفسه، وزع المركز 1,500 سلة غذائية تزن 157.5 طنا لمتضرري الفيضانات في محافظة بيداوا بإقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9,000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال، كما وزع 1,000 حقيبة شتوية في مدينة سوات بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.