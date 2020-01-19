أردوغان يغادر مؤتمر برلين ويتوجه إلى المطار بشكل مفاجئ

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر انعقاد مؤتمر برلين، والذي بحث وضع حل للأزمة الليبية.

وذكرت صحيفة "خبر7" التركية أن أردوغان غادر مقر انعقاد مؤتمر برلين، حيث توجه إلى المطار مباشرة دون تفسير.

وأفادت وسائل إعلامية بأن المؤتمر، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، استمر ما يقرب من 4 ساعات، وسط تكهنات عدة حول مصير الملف الشائك.

وتضمن الإعلان الختامي لمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية تعهد المشاركين بعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مراسلها تفاصيل الإعلان الختامي لمؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية.

وتعهد المشاركون في المؤتمر بعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

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وأكد الإعلان الختامي لمؤتمر برلين أن الوضع في ليبيا "يهدد الأمن والسلم العالميين"، مشيراً إلى أن ليبيا باتت أرض خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

وأعرب الإعلان الختامي للمؤتمر عن ترحيبه بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

ودعا الإعلان كافة الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب. كما تعهد باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970.

واستضافت ألمانيا، اليوم الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو.

وشارك في مؤتمر برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، بجانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.