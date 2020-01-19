تفاصيل الإعلان الختامي لمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

ذكرت وسائل إعلامية أن الإعلان الختامي لمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية تضمن تعهد المشاركين بعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مراسلها تفاصيل الإعلان الختامي لمؤتمر برلين الذي يبحث الأزمة الليبية.

وتعهد المشاركون في المؤتمر بعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

وأكد الإعلان الختامي لمؤتمر برلين أن الوضع في ليبيا "يهدد الأمن والسلم العالميين"، مشيراً إلى أن ليبيا باتت أرض خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية.

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وأعرب الإعلان الختامي للمؤتمر عن ترحيبه بخفض العنف في ليبيا، داعياً إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة.

ودعا الإعلان كافة الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المُدرجَة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب. كما تعهد باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970.

وتستضيف ألمانيا، اليوم الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو.

وشارك في مؤتمر برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، بجانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.