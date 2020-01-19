أنطوان نصرالله: عدم تشكيل حكومة الفريق الواحد هو دليل عجز أم استهتار أم طمع؟

سأل المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "عدم تشكيل ​حكومة​ الفريق الواحد هو دليل عجز أم استهتار أم طمع أم ...؟".

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