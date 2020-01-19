إنتشرت على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، صور تشير إلى أنّ صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية تَنقل ما يجري في وسط ​بيروت​ مباشرةً عبر صفحة "فايسبوك" تابعة للجريدة. لكن تبيّن أنّ لا صحة للخبر عن وجود مراسل للصحيفة في بيروت، بل إنّ الصور منقولة من وكالة "​رويترز​" الّتي توفّر خدماتها المتلفزة لعدد من وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "هآرتس" نقلت عن "رويترز" صورا مباشرة عن التحركات في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.