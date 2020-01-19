محمد سليمان: المتحاصصون يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تهدر

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المشكلة ليست في التظاهر وهو حق دستوري، كما أنها يست مع رجال قوى الأمن ووزيرة الداخلية، بل في المماطلة و​المحاصصة​ ب​تأليف الحكومة​ من قبل العهد وأركانه، وهم يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تهدر"، معتبراً أن "المشكلة الأكبر تبقى في الاستخفاف بمطالب وحقوق اللبنانيين".

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