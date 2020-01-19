السنيورة: استمرار التأخير في انجاز الحكومة المطلوبة يزيد الغضب

ندّد رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​، في بيان، بـ"انزلاق ​التظاهرات​ الشبابية إلى استخدام العنف كما جرى أمس في الوسط التجاري وقبله في شوارع الحمرا وكورنيش المزرعة".

واعتبر أنه "من واجب كل القوى الوطنية أن تحرص على هذه ​الانتفاضة​ وطابعها السلمي، والتزامها بالتقدم نحو هدفها النبيل، لأن انحرافها عن أهدافها ووسائلها السلمية يجر لبنان واللبنانيين إلى اتون خرجوا منه ولا يريدون العودة اليه".

واعتبر أن "المؤسف ان المواجهة تتم بين أبناء البيت الواحد وأصحاب القضية الواحدة، بين مواطنين يطالبون بحقوق، وجنود من ​قوى الامن​ يقومون بواجبهم، وهم أصحاب بيئة وعائلة واحدة ومطالب واحدة".

ودعا المسؤولين الى "الخروج من ترف المناورات الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس للخروج من الحفرة التي وقعت فيها البلاد لان استمرار التأخير في انجاز الحكومة المطلوبة يزيد الغضب والنزوع الى العنف المرفوض".

واعتبر ان "الحل السياسي عبر حكومة موثوق بأعضائها وبأهدافها وبرامج عملها وهو الحل ولا حل غيره، وهذا الامر مسؤوليته معروفة على من تقع لتحقيق ذلك".