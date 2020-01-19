نفي فلسطيني للمشاركة في تحركات بيروت

نفت ​الفصائل الفلسطينية​ و​اللجان الشعبية​ في ​المخيمات الفلسطينية​ في ​الشمال​، في بيان "مشاركة أبناء المخيمات، بالتحركات الجارية على الساحة ال​لبنان​ية، وما يجري في العاصمة ​بيروت​".

وأوضحت في هذا الخصوص أنه "تتناقل عبر التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بأن باصات خرجت من ​مخيم نهر البارد​، للمشاركة في ​اعتصام​ بيروت. إننا في قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، في منطقة الشمال، ننفي هذه ​الأخبار​ نفيا قاطعا، ونشدد على موقفنا الثابت والواضح، ب​النأي بالنفس​، عما يحدث في لبنان، والالتزام بالحياد الإيجابي، مع التمني أن يخرج لبنان من أزمته وينعم ب​الأمن​ والأمان والاستقرار في ربوعه".

وطالبت وسائل الإعلام بـ"توخي الدقة في نقل الأخبار، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".