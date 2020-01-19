نفي فلسطيني للمشاركة في تحركات بيروت

نفت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الشمال، في بيان "مشاركة أبناء المخيمات، بالتحركات الجارية على الساحة اللبنانية، وما يجري في العاصمة بيروت".
وأوضحت في هذا الخصوص أنه "تتناقل عبر التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بأن باصات خرجت من مخيم نهر البارد، للمشاركة في اعتصام بيروت. إننا في قيادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، في منطقة الشمال، ننفي هذه الأخبار نفيا قاطعا، ونشدد على موقفنا الثابت والواضح، بالنأي بالنفس، عما يحدث في لبنان، والالتزام بالحياد الإيجابي، مع التمني أن يخرج لبنان من أزمته وينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ربوعه".
وطالبت وسائل الإعلام بـ"توخي الدقة في نقل الأخبار، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".
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