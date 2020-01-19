أبي رميا ردا على المشنوق: الرئاسة ليست مكسر عصا و"بتدق الباب بتلاقي الجواب"

ردّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، على النائب ​نهاد المشنوق​، لافتًا إلى أنّ "الرد الأفضل عليك يا زميلي أنّك كنت البادئ "بالشتم المعنوي للرئيس" عبر الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فكانت ردود زملائي".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الرئاسة ليست مكسر عصا. "بتدق الباب بتلاقي الجواب"، مركّزًا على أنّ "ما أحوجنا اليوم إلى تغليب لغة الحكمة والمسؤوليّة على المهاترات الّتي سئمها الشعب".

وكان قد أشار المشنوق في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الردّ الأفضل على نواب "التيار الوطني الحر" الّذين انضمّوا إلى نادي الشتّامين، هو ما قاله صباح اليوم زميلهم الأستاذ سيمون أبي رميا".

وكان قد ركّز أبي رميا، في تعليق بوقت سابق، على "أنّني قلتها صباح أمس: القرف يولّد اليأس أو الانفجار. فكان الانفجار مساءً وتحوّلت بيروت إلى ساحة حرب. الإنكار خطيئة والإتعاظ واجب"، مشدّدًا على أنّ "يا حاملي أقلام كتابة أسماء الوزراء والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من أجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك. الشعب لن يرحم. العار سيلاحقكم".