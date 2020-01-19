عادل أفيوني: غضب الشعب حق ولن يوفر أحد

اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال ​عادل افيوني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "مشاهد العنف تدمي القلب ومرفوضة ومسيئة ومشبوهة"، لافتاً إلى أننا "وصلنا إلى هنا بعد 95 يوماً والشعب في الشارع ومطالبه محقة سلمية منطقية: حكومة اخصائيين مستقلين تواجه الازمة بجدارة ونزاهة، ونحن بلا حكومة ولامستقلين ولا خطة ولا انقاذ بل فراغ وحصص ووضع يتدهور".

وأضاف: "الشعب يعاني، نفذ صبره، غضبه حق ولن يوفر احد".