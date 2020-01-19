عادل أفيوني: غضب الشعب حق ولن يوفر أحد

اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "مشاهد العنف تدمي القلب ومرفوضة ومسيئة ومشبوهة"، لافتاً إلى أننا "وصلنا إلى هنا بعد 95 يوماً والشعب في الشارع ومطالبه محقة سلمية منطقية: حكومة اخصائيين مستقلين تواجه الازمة بجدارة ونزاهة، ونحن بلا حكومة ولامستقلين ولا خطة ولا انقاذ بل فراغ وحصص ووضع يتدهور".
وأضاف: "الشعب يعاني، نفذ صبره، غضبه حق ولن يوفر احد".
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