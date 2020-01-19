غوتيريش: المشاركون في مؤتمر برلين يلتزمون عدم التدخل في النزاع الليبي

أعلن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أننا وجهنا رسالة قوية بدعم التسوية السياسية للصراع الليبي"، مشيراً الى "اننا نرفض الحل العسكري للصراع في ​ليبيا​".

وفي مؤتمر صحفي له عقب اختتام قمة برلين لحل ​الأزمة​ الليبية، أوضح غوتيريش أنه "بعد بضعة أيام ستجتمع اللجنة العسكرية لوقف ​إطلاق النار​ مناصفة بين ​ممثلين​ ل​حكومة​ الوفاق وللمشير ​خليفة حفتر​".

وشدد على أن "المشاركين في ​مؤتمر برلين​ يلتزمون عدم "التدخل" في النزاع الليبي".