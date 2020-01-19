أعلن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أننا وجهنا رسالة قوية بدعم التسوية السياسية للصراع الليبي"، مشيراً الى "اننا نرفض الحل العسكري للصراع في ليبيا".
وفي مؤتمر صحفي له عقب اختتام قمة برلين لحل الأزمة الليبية، أوضح غوتيريش أنه "بعد بضعة أيام ستجتمع اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار مناصفة بين ممثلين لحكومة الوفاق وللمشير خليفة حفتر".
وشدد على أن "المشاركين في مؤتمر برلين يلتزمون عدم "التدخل" في النزاع الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: المشاركون في مؤتمر برلين يلتزمون عدم التدخل في النزاع الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.