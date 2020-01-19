ميركل عقب اختتام مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية: اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ عقب اختتام اعمال ​مؤتمر برلين​ لحل الازمة الليبية أن "الوضع في ​ليبيا​ يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة"، مشيرةً الى "اننا اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا". وفي مؤتمر صحفي لها، أوضحت ميركل أن "هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا"، لافتةُ الى أن "​الأمم المتحدة​ اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا".

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