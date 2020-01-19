بوريس جونسون: موقفنا من حادثة سالسبوري لم يتغير

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ خلال لقائه الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​برلين​ أن "موقف بلاده من حادثة سالسبوري لم يتغير". وكانت اتهمت السلطات البريطانية ضلوع المخابرات الروسية ببمحاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا عبر تسميمهما.

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