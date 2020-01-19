أكدت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، لقناة "الجديد"، أن "الحريري رفض المشاركة في ​المجلس الاعلى للدفاع​ منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول، لاعتباره ان الحل ليس امنيا انما سياسيا يبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: الحريري رفض المشاركة بالأعلى للدفاع منذ بدء الثورة لإعتباره أن الحل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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