تجدد المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في وسط بيروت

تجددت في هذه الأثناء المواجهات في ​وسط بيروت​ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعد أن أقدم بعض المتظاهرين على رشق عناصر ​مكافحة الشغب​ بالحجارة و​المفرقعات النارية​، ما دفع القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

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