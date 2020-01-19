الجيش يتدخل لابعاد المتظاهرين عن محيط ساحة النجمة والمتظاهرون يرحبون به

تدخل في هذه الأثناء عناصر من ​الجيش اللبناني​ بهدف إبعاد المتظاهرين عن محيط ساحة النجمة، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من ​مكافحة الشغب​ في قوى الأمن الداخلي.

على الاثر، رحب المتظاهرون بتدخل عناصر الجيش اللبناني، مطلقين هتافات مؤيدة للجيش اللبناني.