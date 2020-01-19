تدخل في هذه الأثناء عناصر من الجيش اللبناني بهدف إبعاد المتظاهرين عن محيط ساحة النجمة، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي.
على الاثر، رحب المتظاهرون بتدخل عناصر الجيش اللبناني، مطلقين هتافات مؤيدة للجيش اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتدخل لابعاد المتظاهرين عن محيط ساحة النجمة والمتظاهرون يرحبون به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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